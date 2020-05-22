شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 615 مصريا من العالقين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الجمعة ، رحلتين استثنائيتين سيرتهم شركة مصر للطيران لعودة المصريين العالقين بالامارات ، وعليهم 615 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني ، ان رحلات شركة مصر للطيران وصلت مطار القاهرة قادمة من دبي بالإمارات وعلي متنهم 615 مصريا كانوا عالقين هناك حيث وصل علي الرحلة الأولي 307 مصريآ والرحلة الثانية 308 مصريا ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 ايام ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .