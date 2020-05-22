شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تقرر تكريم فريق عمل مسلسل "الاختيار"..وتؤكد: نقدر دور الفن الهادف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة قررت تكريم فريق عمل مسلسل الاختيار، وذلك بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وفق ما يتم الترتيب له مع فريق العمل، تأكيدا على دعم الوزارة لكل عمل وطني جاد ولا سيما ما يتصل ببناء الوعي وتشكيل الوجدان تشكيلا وطنيا وفكريا صحيحا .

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وأضاف حسن في بيان اليوم، أن التكريم يأتي أيضا تقديرًا من وزارة الأوقاف المصرية للعمل الراقي والفن الهادف وأثره في بناء الوعي السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتشجيعًا منها لكل عمل وطني عظيم.

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على آخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.