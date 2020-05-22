شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ عاهل البحرين بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. Advertisements وقد أعرب العاهل البحريني عن خالص امتنانه للرئيس عن هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر كل التوفيق والازدهار. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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