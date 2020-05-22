شاهد.. حادث تصادم مروع وضحايا بينهم أطفال على طريق العاشر من رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق الإسماعيلي الصحراوى، المتجه للعاشر من رمضان حادث تصادم مروع بين مجموعة من السيارات، مما نتج عنه وسقوط ضحايا بينهم أطفال، ورصدت كاميرا الخليج 365 آثار الحادث.

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