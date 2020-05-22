شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث مع رئيس المجلس العسكرى السودانى القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السودانى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تتاول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.

كما قدم الرئيس له التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار، ومن جانبه بادل الفريق اول عبد الفتاح البرهان الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنياً لمصر وشعبها السلام والازدهار.

