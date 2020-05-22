شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ "أبو مازن" والشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتصل الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً صباح اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب الرئيس الفلسطيني من جانبه عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعبا كل سلام وتقدم وازدهار.

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.