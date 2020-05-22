شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد خالد مغربى "دبابة": فخورة بزوجى وما قدمه من تضحيات وبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رضوى، أرملة الشهيد خالد مغربي "دبابة" إنها فخورة بزوجها وما قدمه من تضحيات و بطولات لهذا الوطن، مضيفة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إنها تلقت اتصالات كثيرة من المواطنين أمس بعد عرض الحلقة من مسلسل الاختيار.

وأشارت، أرملة الشهيد خالد مغربي، إلى إن حلقة أمس من مسلسل الاختيار أثرت على الجميع، وأنها تلقت اتصالا من سيدة تؤكد أن طفلتها بعد انتهاء المسلسل قامت بقراءة الفاتحة للشهداء وأنها قالت لها " لما أكبر هجيب أطفال وأسمى واحد خالد والتاني منسي".

وأوضحت، أرملة الشهيد خالد مغربي، أن زوجها كان يضع قلبه على يده وتم تسميته دبابة لقوته، وأن حياته تختلف عن عمله، وكان خفيف الدم مع أقاربه وجيرانه، لافتة إلى أن زوجها كان يعلم أنه سيستشهد.

و علقت رضوى مجدي زوجة الشهيد خالد مغربي الشهير بـ"خالد دبابة"، على لحظة استشهاده التي تم تجسيدها بمسلسل "الاختيار"، قائلة:"لحظة استشهاده كنت أشعر إننى أراه في الحقيقة وبقوله ارجع عشان خاطر ابنك وبنتك اللى مشفتهمش".

Advertisements