شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد خالد مغربى "دبابة": فخورة بزوجى وما قدمه من تضحيات وبطولات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رضوى، أرملة الشهيد خالد مغربي "دبابة" إنها فخورة بزوجها وما قدمه من تضحيات و بطولات لهذا الوطن، مضيفة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إنها تلقت اتصالات كثيرة من المواطنين أمس بعد عرض الحلقة من مسلسل الاختيار.
وأشارت، أرملة الشهيد خالد مغربي، إلى إن حلقة أمس من مسلسل الاختيار أثرت على الجميع، وأنها تلقت اتصالا من سيدة تؤكد أن طفلتها بعد انتهاء المسلسل قامت بقراءة الفاتحة للشهداء وأنها قالت لها " لما أكبر هجيب أطفال وأسمى واحد خالد والتاني منسي".
وأوضحت، أرملة الشهيد خالد مغربي، أن زوجها كان يضع قلبه على يده وتم تسميته دبابة لقوته، وأن حياته تختلف عن عمله، وكان خفيف الدم مع أقاربه وجيرانه، لافتة إلى أن زوجها كان يعلم أنه سيستشهد.
و علقت رضوى مجدي زوجة الشهيد خالد مغربي الشهير بـ"خالد دبابة"، على لحظة استشهاده التي تم تجسيدها بمسلسل "الاختيار"، قائلة:"لحظة استشهاده كنت أشعر إننى أراه في الحقيقة وبقوله ارجع عشان خاطر ابنك وبنتك اللى مشفتهمش".
وذكرت رضوى أنها تتابع أحداث المسلسل منذ بدايته، وكانت قلقلة من مشهد استشهاد زوجها، مؤكدة أن رسالة "الاختيار" وصلت لكل الناس.
وواصلت رضوى : "نفسى ابنى يكمل مسيرة والده ويروح سيناء وتكون انتهت من الإرهابيين التكفيريين".
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر أرملة الشهيد خالد مغربى "دبابة": فخورة بزوجى وما قدمه من تضحيات وبطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.