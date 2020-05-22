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شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الطائرة الباكستانية المنكوبة تحطمت فوق منطقة سكنية قرب مطار كراتشي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية الاخبارية، بتحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الباكستانية على متنها 99 راكبا، و 8 من أفراد الطاقم في كراتشي جنوب البلاد.
كما أرسل الجيش الباكستاني وحدات للتدخل السريع إلى موقع تحطم الطائرة للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
مشيرا ان الطائرة تحطمت فوق منطقة سكنية قريبة من مطار كراتشي
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