شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الطائرة الباكستانية المنكوبة تحطمت فوق منطقة سكنية قرب مطار كراتشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية الاخبارية، بتحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الباكستانية على متنها 99 راكبا، و 8 من أفراد الطاقم في كراتشي جنوب البلاد.

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كما أرسل الجيش الباكستاني وحدات للتدخل السريع إلى موقع تحطم الطائرة للمشاركة في عمليات الإنقاذ.





مشيرا ان الطائرة تحطمت فوق منطقة سكنية قريبة من مطار كراتشي



