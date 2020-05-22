شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تجرى استبيانا عن كورونا عبر "فيس بوك وتويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى وزارة الصحة استبيانا للمواطنين عن فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، من خلال صفحاتها الرسمية.

وتضمن الاستبيان معلومات عن المرض وطرق الوقاية منه، وكيفية الإصابة، بجانب معلومات عن آخر أماكن تواجد فيها من يجيب على الاستبيان، ومتوسط دخله المادي وعدد غرف محل سكنه، وما إذا كان يتبع طرق الوقاية أم لا، سواء بغسيل الأيدي أو التباعد الاجتماعي والخروج المستمر من المنزل .

وشمل الاستبيان مستوى التعليم للمواطن بجانب إجمالى عدد الأفراد بالأسرة الذين يعيشون في نفس المنزل، وعدد من يخرجون للعمل يوميا، حيث يستهدف تحديد معلومات المواطنين عن فروس كورونا المستجد COVID-19 وطرق تجنب العدوى والحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

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وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.