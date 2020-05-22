شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتبادل مع أمير الكويت التهنئة بحلول عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم، خلال اتصال تليفوني، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بالخير والاستقرار. وأعرب أمير دولة الكويت عن خالص امتنانه للرئيس، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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