شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: رفع السيارات من طرق الكورنيش بجميع المحافظات بدءا من مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر إعتباراً من مساء أخر يوم فى شهر رمضان المبارك لعام 1441 هــ ، وعقب بدء سريان حظر تحرك المواطنين فى تمام الساعة 9 مساءً ، سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها ، وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 الجارى.

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