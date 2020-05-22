شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجزائرى بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للجزائر وشعبها الشقيق كل استقرار وامن وسلام. ومن جانبه، اعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة وبادل الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر حكومة وشعبا. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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