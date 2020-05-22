شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لا زيادات جديدة على مخالفات المرور بداية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها نفي الحكومة لعدة شائعات انتشرت خلال الأسبوع الأخير، بينها زيادات على مخالفات المرور، فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى أهم الأخبار...



الارصاد

غدا انخفاض كبير بالحرارة وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت انخفاض آخر وملحوظ فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



تحطم طائرة

تحطم طائرة للخطوط الباكستانية قرب مطار كراتشى وعلى متنها 107

أعلنت وسائل إعلام تحطم طائرة ركاب باكستانية، أثناء هبوطها في مطار كراتشي، وعلى متنها 107 ركاب، دون الكشف عن عدد الضحايا.

الداخلية: رفع السيارات من طرق الكورنيش بجميع المحافظات بدءا من مساء غد

أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر إعتباراً من مساء أخر يوم فى شهر رمضان المبارك لعام 1441 هــ ، وعقب بدء سريان حظر تحرك المواطنين فى تمام الساعة 9 مساءً ، سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها ، وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 الجارى.

"سيتى كلوب" يهدى أسرة الشهيد أحمد المنسى العضوية الأولى فى جميع الفروع تقديراً لجميل لن نستطيع ردّه.. خصم ٢٥% على الاشتراكات لأبطال الجيش والشرطة من أسر الشهداء.. ويؤكد: نفتخر بمن ضحّوا بأرواحهم لحماية الوطن

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يوماً بعد الآخر تؤكد أندية city club أنها جزء من الوطن، فرغم أن هذا المشروع الذى وُلد عملاقاً لم يمر عليه سوى أسابيع قليلة إلا أن الجميع فى الشارع المصرى تأكد من صدق هذا المشروع، ورغبة مسئوليه فى تقديم خدمة كبيرة للمواطن المصرى بالمحافظات المختلفة، بجانب تفاعل مجلس إدارة أندية city club مع جميع القضايا الوطنية، ولعل قرار مجلس إدارة أندية city club الذى صدر منذ ساعات بإهداء أسرة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى العضوية الأولى فى جميع الفروع يؤكد تقدير سلسلة أندية city club لأبطال مصر في كل المجالات.

الحكومة تنفى 14 شائعة.. لا صحة لإعادة حركة الطيران بالمطارات المصرية.. تحليل فيروس كورونا بالمنازل وبيع كواشف التشخيص للفيروس بالصيدليات معلومات غير صحيحة.. والزراعة: لا تراجع عن شراء القمح من المزارعين

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء 14 شائعة فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، وتم التواصل مع الجهات المعنية للرد عليها .

الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال اليوم وتحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

ساعات قليلة ويلقى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء، بيان الرؤية الشرعية الخاص باستطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال للعام 1441 هجريا، عقب صلاة المغرب، وعدة شهر رمضان تكون 30 يومًا، وفقا للحسابات الفلكية، حيث كان أول أيامه الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون آخر أيامه أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 .

الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره العراقى للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعرب خلاله عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبا بتحقيق التقدم والازدهار.

أرملة الشهيد خالد مغربى "دبابة": فخورة بزوجى وما قدمه من تضحيات وبطولات

قالت رضوى، أرملة الشهيد خالد مغربي "دبابة" إنها فخورة بزوجها وما قدمه من تضحيات و بطولات لهذا الوطن، مضيفة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إنها تلقت اتصالات كثيرة من المواطنين أمس بعد عرض الحلقة من مسلسل الاختيار.

"الصحة" تجرى استبيانا عن كورونا عبر "فيس بوك وتويتر"

تجرى وزارة الصحة استبيانا للمواطنين عن فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، من خلال صفحاتها الرسمية.