شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات أولية.. الطائرة الباكستانية سقطت بسبب عطل فني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت قناة العربية الاخبارية، بتحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الباكستانية على متنها 99 راكبا، و 8 من أفراد الطاقم في كراتشي جنوب البلاد.

وأشارت العربية إلى أن الطائرة أقلعت من لاهور وتحطمت فوق منطقة سكنية في كراتشي، وأنها سقطت بسبب عطل فني. ولا أنباء عن ناجين من الطائرة الباكستانية المنكوبة.

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كما أرسل الجيش الباكستاني وحدات للتدخل السريع إلى موقع تحطم الطائرة للمشاركة في عمليات الإنقاذ.