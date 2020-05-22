شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات أولية.. الطائرة الباكستانية سقطت بسبب عطل فني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أفادت قناة العربية الاخبارية، بتحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الباكستانية على متنها 99 راكبا، و 8 من أفراد الطاقم في كراتشي جنوب البلاد.
وأشارت العربية إلى أن الطائرة أقلعت من لاهور وتحطمت فوق منطقة سكنية في كراتشي، وأنها سقطت بسبب عطل فني. ولا أنباء عن ناجين من الطائرة الباكستانية المنكوبة.
كما أرسل الجيش الباكستاني وحدات للتدخل السريع إلى موقع تحطم الطائرة للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
قالت هيئة الطيران المدني في باكستان، إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها قرب مطار كراتشى، جنوبي البلاد.
وقال المتحدث باسم الهيئة لوسائل الإعلام، إن "الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا هناك 99 مسافرا و8 من أفراد الطاقم".
وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من طراز "إيرباص 320"، وكانت قادمة من مدينة لاهور الباكستانية، ومتوجهة إلى كراتشي لكنها سقطت فوق منطقة سكنية وسببت بها أضرارا بالغة، قرب مطار جناح الدولي.
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