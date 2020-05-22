شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ نظيره التونسى بعيد الفطر: أتمنى لبلدكم الأمن والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد ،للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنياً لتونس الشقيقة كل سلام وامن واستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

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صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.