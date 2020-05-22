شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن تقديم مساعدات نقديه لحوالي ١٠ آلاف أسرة بالتعاون مع «بيت الخبرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة خالد عبدالله للرعاية الاجتماعية، الذراع المجتمعي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية، وقام بالتوقيع محمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون المديريات بالوزارة، واللواء محمود على رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واللواء طارق المراكبي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا البروتوكول يعكس توجه الوزارة في تعميق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبناء شراكات متعددة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، كما يعكس استيراتيجية الوزارة في التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وربط قواعد البيانات وتحسين الاستهداف لوصول الدعم لمستحقيه بشفافيه بما يضمن اعلي مستويات الحوكمه والادارة الرشيدة للموارد .

ويتضمن البروتوكول تقديم مساعدات شهرية لحوالي ١٠ آلاف أسرة من الأسر المستحقة، والتي أقرت وزارة التضامن الاجتماعي باستحقاقها وفق معايير الاستحقاق والاستهداف التي تطبقها الوزارة في كافة المحافظات، على أن تتيح بياناتها لمؤسسة خالد عبدالله للرعاية الاجتماعية، ثم تقوم المؤسسة بتحويل مبلغ المساعدات عن طريق الهيئة القومية للبريد في اليوم الأول من كل شهر مع التزام كافة الحالات بالصرف خلال الفترات المحددة، ويتم حذف الحالات التي لا تصرف أكثر من ثلاثة أشهر متتالية.