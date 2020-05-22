شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لمجلس مدينة دمنهور بسبب تحذيره من زيارة المقابر بسبب دفن ضحايا كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجبر هجوم مستخدمى «فيس بوك» الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتعديل منشور يُحذِّر المواطنين من الذهاب للمقابر بسبب وجود مواطنين مدفونين مصابين بكورونا، إلى الدعوة إلى عدم الذهاب للمقابر بسبب الزحام في العيد.

وكانت الوحدة المحلية أصدرت تحذيرًا للمواطنين عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» وجاء نصه: «تحذير هام.. تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بأهالي مدينة دمنهور عدم زيارة المقابر، نظرًا لوجود حالات كورونا تم دفنها بالمقابر، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، احمى نفسك احمى أسرتك احمى بلدك».

ولاقى تحذير الوحدة المحلية جدلاً كبيرًا في التعليقات والانتقادات، ما دفعها إلى تغييره إلى صيغة ثانية، مساء أمس الخميس، هي: «تحذير هام.. تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بأهالي مدينه دمنهور عدم الازدحام في زيارة المقابر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، احمى نفسك احمى أسرتك احمى بلدك».

ثم تم تعديل المنشور الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، إلى النص التالى: «تحذير هام.. تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بأهالي مدينة دمنهور عدم الزحام في زيارة المقابر، والذى يترتب عليه من ازدياد معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذى زادت عدد حالات الإصابة به مؤخراً في مدينة دمنهور، وهذا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وسيتم التواجد الأمنى لمنع ذلك الاختلاط والتكدس حرصًا من الدولة على سلامتكم، ونرجو حسن تعاونكم للصالح العام، وحرصًا على سلامة أسرتكم وبلدكم، احمى نفسك احمى أسرتك احمى بلدك».

المنشور الأصلي

التعليقات على المشور الأصلي

التعليقات على المشور الأصلي

التعليقات على المشور الأصلي

التعليقات بعد التعديل الأخير

التعديل الأخير على المنشور