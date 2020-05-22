شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: بدء صرف منحة 500 جنيه لـ12 ألفًا من «الأكثر احتياجًا» بـ3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة، بدأ صرف منحة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه لنحو ١٢ ألف شخص من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بتوفير الدعم والحماية الاجتماعية لبعض الفئات التي تأثرت من تداعيات انتشار الفيروس.

وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن عمليات صرف المنحة تتم بالتنسيق والتعاون بين برنامج الأغذية العالمي وفي إطار آليات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الوزير أنه تم إعداد كشوف عن المستحقين في القرى المستهدفة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، وتم إرسالها إلى برنامج الأغذية للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية في تلك القرى ومديريات القرى العاملة لضمان تطبيق كل المعايير التي تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة في قوائم برامج الدعم النقدي والمعاشات الضمانية بباقي الوزارات المعنية بالدولة، بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتذليل أي تحديات في عمليات صرف المنحة لسرعة الانتهاء من إجراءات صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره لبرنامج الأغذية العالمي على الجهود التي يقوم بها كل المسؤولين والدعم الذي يتم تقديمه لمساعدة جهود الدولة فيما يخص تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين للانتهاء من بروتوكول التعاون الجاري إعداده لتوقيعه خلال الفترة المقبلة في بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبها، أكدت آلاء الزهيري، مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، على استمرار التعاون والتواصل بين البرنامج والوزارة للتعاون فيما يخص الملفات التي تم بحثها خلال الفترة الماضية، خاصة دعم صغار المقترضين والمستفيدين من صندوق التنمية المحلية وباقي الملفات الأخرى.

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