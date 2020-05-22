شكرا لقرائتكم خبر عن «فرّاج صعيدي جدع من رجالة منسي».. أهالي المنيا يحتفلون بأحد شهداء «ملحمة البرث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«فرّاج صعيدي جدع من رجالة منسي»، بهذه المقولة أعرب أهالي محافظة المنيا عامة وأهالي قرية «أبوغرير» بمركز أبوقرقاص خاصة، عن سعادتهم بأن يكون لهم نصيب في «ملحمة البرث» التي رسم ملاحمها مسلسل «الاختيار»، حيث جسد الفنان كريم عبدالخالق دور الشهيد فراج محمد محمود، ابن القرية، الذي استشهد في 7 يوليو 2017، على يد العناصر التكفيرية أثناء الدفاع عن الكمين ضمن مجموعة المقاتلين بقيادة المقدم الشهيد أحمد منسي.

وقام شباب القرية بنشر بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وصورة الجندي المقاتل فراج وبطولاته في معظم المداهمات التي تستهدف العناصر الإرهابية.

كما خصص شباب القرية صفحة «فيس بوك» تحمل اسم الشهيد وتضم بياناته.

وأكد شقيقه يس محمد محمود أن مسلسل الاختيار سجل ملحمة بطولية لشباب مصر الأوفياء ولم يفرق بين القائد والجندي في الميدان، مؤكدا أن شقيقة رحل بجسده ولكنْ باقٍ بسيرته وبطولاتة إلى يوم الدين.

يشار إلى أن الجندي فراج محمد محمود من مواليد 1995، وكان يعمل نجارا قبل انضمامه للقوات المسلحة لقضاء الخدمة العسكرية، وشارك في العديد من المداهمات حيث حقق العديد من البطولات ضد العناصر التكفيرية والإرهابية.

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فراج محمد محمود