شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: صرف 575 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 526 عاملًا بـ«فستيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 575 ألفًا و107 جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ 526 عاملًا بشركة فستيا للملابس الجاهزة، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، ووفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وقال الوزير، إنه تم صرف هذه المبالغ للعاملين فورًا بعد أن أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لهؤلاء العاملين مواجهة متطلبات المعيشة قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.