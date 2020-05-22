شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 869 شابًا ببورسعيد بينهم 10 من «ذوي الهمم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 869 شابًا، منهم 10 من ذوي الهمم، بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد.
وأوضح وزير القوى العاملة أنه تم صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة لـ 3525 مستحقًا، بإجمالي مليون و762 ألفًا و500 جنيه، في دفعتها الأولى من خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالمحافظة على مرحلتين من يوم 13 إلى 16 إبريل واستكمالها من يوم 26 إلى 30 إبريل الماضي.
وتلقى «سعفان» تقريرًا بذلك من مدير المديرية السيد السنجابي بإنجازات المديرية عن شهري مارس وإبريل الماضيين، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة وقدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية لـ 2970 عاملًا بإجمالي مليون و485 ألف جنيه، كما تم صرف مبلغ 2000 جنيه على الرعاية الاجتماعية (إعانة مولود).
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