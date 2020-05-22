شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية يتدخل لنقل جثمان ضحية كورونا وتوفير مستلزمات دفنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدخل الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، لإنهاء إجراءات نقل وتكفين ودفن جثمان سيدة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في مستشفى جامعة المنصورة، موجهًا بتوفير أدوات الوقاية اللازمة لدفنها بعد أن استغاث به نجلها وإحدى جمعيات المجتمع المدنى، بعدما لم يتمكنا من نقل الجثمان من المستشفى لعدم توافر الأدوات الوقائية اللازمة لذلك وعدم وجود سيارة إسعاف.

وأجرى الشيخ اتصالاته بالمسؤولين في جامعة المنصورة، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والطب الوقائي بمديرية الصحة، لعمل إجراءات الغسل والتكفين في كفن ثلاثى الطبقات، وفق الإجراءات الوقائية لضحايا كورونا، وكذلك توفير الصندوق الخاص بالجثة وسيارة إسعاف معقمة لنقلها لمثواها الأخير.

وقال رضا إبراهيم، مسؤول بإحدى جمعيات المجتمع المدني، الذى استغاث بنائب المحافظ، إنه بعد وفاة السيدة «ع. ع. هـ.»، التي كانت مريضة غسيل كلوي بمستشفى الجامعة، طلبت المستشفى من ابنها تسلّمها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود إسعاف مجهز لنقلها، ولا يوجد كفن خاص بضحايا كورونا والمخصص لذلك ومكون من 3 طبقات آخرها طبقة من الجلد.

وأضاف: «بعد تدخل نائب المحافظ شخصيا وتواصله مع الصحة والطب الوقائي، أرسلوا مستلزمات التكفين، ثم حضرت سيارة إسعاف ونقلتها إلى المقابر في ظل إجراءات احترازية مشددة».

وبررت مصادر بجامعة المنصورة الواقعة قائلة إن الجامعة ليس بها إسعاف خاص بنقل الموتى وبعد وصول سيارة إسعاف ومعها اثنان من المسعفين رفض ابنها مساعدتهما في نقلها رغم توفير بدلة وقائية له وأحضرنا له سيارة إسعاف أخرى وتم نقلها بالفعل.

وعلى الصعيد نفسه، بدأ حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش، في تطهير منطقة شارع «الأوبرج» من الجلاء، والذي كانت تسكن به السيدة المتوفاة، وقامت معدات التطهير بإجراء تطهير للشارع بالكامل وكذلك العقار الكائنة به ضحية فيروس كورونا والسيارة التي أقلتها للمستشفى قبل العلم بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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