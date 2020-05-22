شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة مستمر.. الأرصاد تعلن توقعات طقس «وقفة العيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت توالى الانخفاض في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية عن اليوم الجمعة على القاهرة، ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية والبحر الأحمر.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتشهد البلاد على مناطق متفرقة وفى فترات متقطعة من اليوم، أمطار خفيفة على الوجه البحرى ( 30 % تقريباً )، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ( 40 % تقريباً ).

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يستمر تأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين لثلاثة أمتار، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

Advertisements

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32– 19»، الإسكندرية «25– 19»، قنا «43- 29»، الأقصر «44 – 29»، أسوان «45– 30» .