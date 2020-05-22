شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر من عدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت منظمة الصحة العالمية من عدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال فترة عيد الفطر، مشيرة إلى أنه سيتزامن عيد الفطر هذا العام مع جائحة كوفيد-19، وعلينا الاحتفال بالعيد بطريقة آمنة وصحية.

وطالبت منظمة الصحة باتّباع ما يصدر من إرشادات رسمية بشأن التجمعات الاجتماعية والدينية والتباعد البدني في ظل تفشي كوفيد-19، وعدم نشر معلومات إلا من خلال السلطات الصحية الوطنية المصدر الرئيسي للحصول على المعلومات، موضحة أن الفترة الأخيرة سجلت منطقة شرق المتوسط أرقامًا كبيرة من حالات الإصابة، لكنها مازالت غير متفجرة مثل بعض الدول الأخرى وعلينا جميعاً ألا نصل لذلك.

ونفت وزارة الصحة والسكان ما تم تداوله عن وجود أدوية تتسبب في تنشيط فيروس كورونا، مؤكدةً أنه لا صحة لتسبب أي أدوية تحتوي على مادة «إيبو بروفين» أو «ديكلو فيناك» في تنشيط فيروس كورونا، وأن المنشور المتداول غير دقيق، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة قد يؤدي الاعتماد عليها إلى أضرار وتداعيات صحية خطيرة لمن يستخدمها.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وقلق المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض مُعدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.