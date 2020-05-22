شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا للأردن الشقيق حكومة وشعبًا كل التوفيق والازدهار.