شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الداخلية توزع كعك على الأيتام والمرضى قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت وزارة الداخلية عبوات كعك لتوزيعها على المواطنين فى إحتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك واهدائها للمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية، يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية.

ووزعت وزارة الداخلية عدد من عبوات الكعك بمستشفيات "الأطفال اليابانى "أبو الريش"- مستشفى سرطان الأطفال- القصر العينى- الدمرداش الجامعى- الحسين الجامعى"، كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.

وتم مراعاة كافة التدابير الإحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.

يأتى ذلك تزامناً مع طرح كميات إضافية من السلع الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك إستمراراً لكافة المبادرات والإجراءات التى تعتمدها وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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توزيع الكعك



سيارات امان