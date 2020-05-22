شكرا لقرائتكم خبر عن مسحراتي أبا عن جد يتحدى الظروف.. طبلة عم سيد تدق منذ 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهنة " المسحراتى" واحدة من سمات شهر رمضان الفضيل فالمسحراتي لقب يطلق على الشخص الذى يقوم بمهمة إيقاظ المسلمين فى ليالى شهر رمضان لتناول السحور والمشهور عنه أنه يحمل الطبلة ويقوم بالطرق عليها لإيقاظ الناس لتناول السحور قبل أذان الفجر .

كما أن عبارة " إصحي يا نايم وحد الدايم" ارتبطت في أذهان الجميع بشهر رمضان تحديدا حيث يرددها المسحراتي فى الشوارع قبل الفجر بساعات وجميعنا نعشق وننتظر هذه المظاهر الرمضانية من العام الي العام .

وفي هذا التقرير يروى لنا "سيد شعبان " رحلته مع هذه المهنه التى ورثها عن والده قائلا " انا شغال مسحراتى من 50 سنة " وعمرى وقتها كان عمري 10 سنوات وكنت بنزل مع والدى نسحر الناس بالطبلة .

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وقال الحاج سيد المسحراتى "مهنتي فى الأصل سائق لكنى بعشق مهنة المسحراتي منذ أن كنت طفلا صغيرا حتى توفي والدى وورثت عنه المهنة والطبلة .

وتابع: "إحساسي بمتعة رمضان لا تكتمل إلا وأنا بسحر الناس، وأفرح الأطفال الذين يقولون لي دائما " قول أسمائنا يا عم سيد" "

واكد سيد المهنة لم تختلف عن زمان كثيرا لكن بسبب كورونا اقوم بتعقيم الطبلة يوميا واحرص دائما علي تطهير يدى بالكحول وأبدأ عملى في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل واحمل الطبلة وأطوف في الشوارع حتي قبل أذان الفجر .