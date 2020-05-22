شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: انتهاكات الحياة البرية والغابات جريمة ضد التنوع البيولوجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي أن جرائم الحياة البرية والغابات جريمة ضد التنوع البيولوجي، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة " تعد جرائم الحياة البرية والغابات جريمة ضد التنوع البيولوجي: ما يقرب من 7000 نوع في 180.000 مصادرة للحياة البرية من 150 دولة وإقليم على مدى 20 عامًا. مكافحة جرائم الحياة البرية تقاتل من أجل الطبيعة من أجل كوكبنا ومستقبلنا".



غادة والى على تويتر

وفي وقت سابق، شاركت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مجموعة من الصور لتجهيزات افتتاح المتحف المصري الكبير في اليوم العالمي للمتاحف، وغردت غادة والي عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "المتاحف تفتح عقولها وقلوبها للإلهام والأمل- وفي هذه الأوقات العصيبة تذكرنا بمدى ما تغلبت عليه الإنسانية وتحققت. في يوم المتحف الدولي".

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وتمنت الدكتورة غادة والى، في هذه المناسبة الدولية افتتاح المتحف المصري الكبير، وقالت: "أتطلع إلى افتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2021: العالم في أوروبا وأفريقيا يتساءل مع 1000 قطعة أثرية من مصر القديمة".

وحذرت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، من تزايد المخاطر التي يتعرض لها ضحايا الإتجار بالبشر إثر فيروس كوفيد-19، وأن التدابير الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قد تساهم في تعرض ضحايا الإتجار بالبشر لمزيد من الاستغلال، نظراً لتعذر توفر أساسيات المعيشة في ظل الظروف الراهنة.

واستعرضت غادة والى عرض تحليل جديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وهى أن إجراءات الإغلاق، وتعليق السفر، والقيود التي فرُضت علي العمل، وقلة الموارد كان له تأثيراً سلبياً خطيراً على حياة هؤلاء الأشخاص بالفعل، وهو الأمر الذي يتعرضون له بشكل مستمر، قبل وأثناء وحتى بعد محنتهم.