شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يطالب "الوزراء" ببحث تصنيع أدوات تحليل الـPCR محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للتأكيد على ضرورة إتاحة المستلزمات الواقية للفرق الطبية فى المستشفيات، من بينها سرعة إجراء اختبار الـPCR للكشف على كافة أعضاء الفرق الطبية، لافتا إلى أنها أفضل وسائل التأكد على مستوي العالم من المرض فى الوقت الحالى أهم إجراء لمنع انتشار الوباء بين الأطقم الطبية وجميع أفراد المجتمع.

وأكد خيرى، فى خطابه للوزراء، على ضرورة إجراء الكشف علي نطاق أوسع للفرق الطبية خاصة المُخالطين والعاملين في الحجر الصحى، وكل من يظهر عليه الأعراض أو يكون إيجابى من خلال الاختبار السريع، لافتا إلى ضرورة توفيره من خلال استيراد عدد كافي من الـKits أو النظر فى التصنيع المحلى واعتبار هذا الأمر هدف استراتيجي قد يؤدى إلى سرعة انحسار الوباء، لافتا إلى وجود مقترح للتصنيع معروض من خلال مجموعة من المتخصصين .

Advertisements

وأضاف: أن الأطقم الطبية بقيادة الطبيب تبقي حجر الزاوية فى معركة البشرية ضد الوباء الحالي، ولما كانت وقاية الأطقم الطبية تعتبر هدف استراتيجي فى مهمة قومية، نظرا لحق الفرق الطبية الإنساني فى الوقاية، خاصة أن المستشفيات تعتبر بؤرة الوباء، ومن ثم يعتبر الأطباء أكثر عرضه للعدو من كل أطياف المجتمع، بجانب حاجة المجتمع الإنساني للأطقم الطبية واستمرارهم في أداء مهمتهم لردأ الوباء، مما يتطلب ادخار الأطقم الطبية للتعامل مع الوباء حال انتشاره بشكل لوغاريتمي، وتجنب انتشار الوباء عن طريق الأطباء .

كان قد خاطب مجلس اتحاد المهن الطبية، رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وكذلك وزارة الصحة، وكل الجهات المعنية، بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذى يقومون به.