شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض كبير بالحرارة وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت انخفاض آخر وملحوظ فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب سيناء طقس حار والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط بينما يستمر تأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.

و يشهد اليوم الجمعة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد أيضا طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة .

وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.