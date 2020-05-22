شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف ستتعامل الصحة مع مصابى كورونا الفترة المقبلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات الجديدة بشأن التعامل مع مصابى فيروس كورونا اعتبارا من 21 مايو.

فى البداية ستقوم المستشفيات العامة والمركزية بفحص حالات الاشتباه واستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضى، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر.

Advertisements

بخصوص المرضى الذين لا يثبت عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أما المرضى الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة سيجرى لهم مسحة اختبار كورونا مع التقييم المبدئى.

وهنا سيتم تحديد الحالات البسيطة، وللتعرف على باقى الإجراءات التى ستتخذها الوزارة مع كل حالة شاهد الفيديو التالى..