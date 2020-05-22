اليوم.. آخر رحلات العالقين المنتهية إقامتهم بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وكشف التقرير، وفق بيان للوزارة، اليوم الجمعة، عن وصول آخر رحلات الطيران الاستثنائي من دبي إلي أرض الوطن، اليوم.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن اليوم الجمعة يعتبر آخر يوم لوصول رحلات العالقين المنتهية إقامتهم بدولة الإمارات.

وأوضحت أنه على مدى الأيام الماضية انطلقت من مطار دبي 11 رحلة طيران استثنائي وعلي متنها ما يقرب من 2500 من أبناءنا العالقين والمنتهية إقامتهم بالبلاد.