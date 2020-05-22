تحليل كورونا بالمنازل وعودة الطيران.. الحكومة تنفي 14 شائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها تداول خوخ مسرطن بالأسواق، وتحليل فيروس كورونا بالمنازل، ورابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة.

ويستعرض "الخليج 365" رد مجلس الوزراء على عدد من الشائعات خلال الأسبوع:

زيادات جديدة على مخالفات المرور الشهر المقبل

أكدت وزارة العدل، أت تطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بداية من الشهر المقبل، أمر غير صحيح.

وأضاف الوزارة، أن قيمة المخالفات المرورية كما هي بمختلف شرائحها ولم يطرأ عليها أي تغيير.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حذف المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن استبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة، أمر غير صحيح

وأوضحت الوزارة، أن جدول الامتحانات يتضمن كافة المواد الأساسية وغير الأساسية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تحليل فيروس كورونا بالمنازل

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقديم وزارة الصحة خدمة تحليل فيروس كورونا بالمنازل، أمر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن تحليل الـ "pcr" للكشف عن فيروس كورونا يتم في المعامل المركزية بمستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية فقط.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رسوب طلاب 3 إعدادي حال عدم تسليم البحث ورقيا

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي إلى جانب النسخة الإلكترونية، أمر غير صحيح.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بروتوكول علاج لكورونا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، أمر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن هذا المنشور مزيف، مشددة على أنه في حال الوصول إلى أية بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية سيتم تطبيقها بشكل رسمي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة، أمر غير صحيح.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الترخيص ببيع كواشف كورونا في الصيدليات

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن الترخيص ببيع كواشف فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أمر غير صحيح.

Advertisements

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بيع شركات القطاع العام بسبب الخسائر

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع شركات القطاع العام بسبب تكبدها خسائر كبيرة، أمر غير صحيح.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تداول خوخ مسرطن بالأسواق

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق، أمر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الجهات المختصة وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

التراجع عن شراء القمح من المزارعين

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقا للأسعار المحددة، أمر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محليا بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

عودة حركة الطيران تزامنا مع العيد

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، أمر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية مستمر وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تدابير مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تنشيط "كورونا" بسبب أدوية تحتوي على "إيبوبروفين" و"ديكلوفيناك"

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول منشور يحذر من تناول الأدوية التي تحتوي على مادة "إيبوبروفين"، أو "ديكلوفيناك" لتسببها في تنشيط فيروس كورونا، أمر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن المنشور المتداول غير دقيق، محذرة من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة قد يؤدي الاعتماد عليها إلى أضرار وتداعيات صحية خطيرة لمن يستخدمها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ترميم كباش "الكرنك"

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ترميم تماثيل الكباش الموجودة في معابد الكرنك بأساليب غير علمية، أمر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقا لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تقييم مشروعات البحث لسنوات النقل بالدرجات

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقييم المشروعات البحثية لسنوات النقل بالدرجات، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

التفاصيل