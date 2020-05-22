حفيد الفراعنة.. وفاة النحات الكبير آدم حنين بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
فقد الفن التشكيلي، صباح اليوم، النحات العالمي آدم حنين، والذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض، وسيتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مدينة أكتوبر.
ويعد آدم حنين أحد أبرز النحاتين المعاصرين في العالم العربي، وأنجز خلال مسيرته الفنية عددًا هائلًا من القطع الكبيرة والصغيرة الحجم، باستخدام مواد متنوعة مثل الجرانيت، والبرونز، والجص، والحجر الجيري، والفخار، وجسّدت أعماله الأولى رشاقة ومتانة التماثيل المصرية القديمة مع الدلالة على حس تبسيطي في معالجة الكتل والأحجام.
ولد "حنين" في القاهرة عام 1929، ونشأ بحي باب الشعرية وسط المدينة، في أسرة تعود أصولها إلى مدينة أسيوط في صعيد مصر، وتعمل في صياغة الحلي.
وعرف المتحف المصري في الثامنة من عمره، حينما ذهب إلى هناك ضمن زيارة للمدرسة، وكانت نقطة تحول في حياته.
تميزت أعماله بالتركيز على البيئة المحلية والتراث المصري القديمة وله قدرة على التعبير عن الواقع الاجتماعي، وله مقتينات في متحف وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة ومتحف الفن الحديث بالقاهرة، وحديقة النحت الدولية بمدينة دالاس الأمريكية، وقرية الفن بالحرانية بمحافظة الجيزة، ومبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الإنتاج الفني 1955.
أسس سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، وهو ورشة سنوية ومعرض يقومان على دعوة نحاتين من كل أنحاء العالم لتجريب ونحت منحوتات من الغرانيت المحلي.
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