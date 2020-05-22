أمطار خفيفة قد تصل القاهرة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت شاكر، لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستنخفض غدًا السبت بمعدل 3 درجات مئوية؛ لتصبح 33 على القاهرة، على أن يستمر معدل الانخفاض تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع.

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وأوضحت، أن طقس السبت معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية والوجه البحري، حار نهارًا معتدل ليلًا على جنوب البلاد، وتنشط الرياح على بعض المناطق بالسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

كما تعود الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى القاهرة، مع نشاط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للأتربة على جنوب البلاد.