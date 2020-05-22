مباحث المرور تضبط شخصًا أثناء استقلاله سيارة مسروقة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أثناء استقلاله سيارة مسروقة بعين الصيرة. البداية عندما تمكن العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملاكي بمنطقة عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها. وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة. تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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