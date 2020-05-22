خطة الداخلية لتأمين المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي علاء عمران:

شهدت مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع، والميادين ومحيط المنشآت المهمة والحيوية، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك أجواء العيد، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواق الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور، والطرق، والشوارع، والميادين، والنطاقات الحيوية.

كما شملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل غلق الشواطئ، والحدائق العامة، والمتنزهات، والمراسي النيلية، ومتابعة غلق المحلات التجارية، والمولات، والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية،.

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وكذلك إغلاق طرق الكورنيش بكل المحافظات اعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة، مع منع الانتظار بكل تلك الطرق، على أنه سيتم رفع أى سيارة موجودة بطرق الكورنيش بكل محافظات الجمهورية، بدءًا من سريان وقت الحظر فى آخر أيام شهر رمضان.

وتمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والحضور الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمني، إلى جانب الانتشار الأمنى المُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين، مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وتهيب بالجميع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.