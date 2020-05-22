ضبط 585 مخالفة لقرار غلق المحلات والمطاعم والمراكز التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، تنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمراكز التجارية". خلال الـ 48 ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 585 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية. تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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