الداخلية: رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش عقب بدء سريان حظر التحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر اعتباراً من مساء أخر يوم فى شهر رمضان المبارك لعام 1441 هــ ، وعقب بدء سريان حظر تحرك المواطنين في تمام الساعة 9 مساءً ، سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية.
وأفادت الوزارة، بأن ذلك سيكون لمخالفة تلك السيارات للقرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها، وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 الجاري.
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