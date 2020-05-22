خلال يوم.. تنفيذ ٧٢ ألف حكم قضائي وضبط ٢٢٠ قطعة سلاح ناري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط ٢٢٠ قطعة سلاح ناري، و203 قضايا مخدرات، وتنفيذ ٧٢٣٤٠ حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة الماضية. وأثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي ضما متهمين ارتكبوا 3 حوادث متنوعا، و27 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و235 دراجة نارية مخالفة، وفحص 96 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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