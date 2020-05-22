شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن ظهور 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، ظهور 15 إصابة جديدة بوباء كورونا، موزعين على 7 مراكز بالمحافظة، بينهم 4 بمركز ملوي، و2 لكل مركز(العدوة- بني مزار- دير مواس- أبوقرقاص-مطاي)، وواحد بمركز سمالوط، فيما خلا مركزي المنيا ومغاغة من المصابين.

كما أعلنت مديرية الصحة وفاة مصاب يدعى محمد إبراهيم شلقامي، 69 سنة، مقيم بقرية القيس داخل مستشفى حميات بني مزار، قبل نقله لمستشفى الحجر الصحي بملوي.

فيما تواصل الأطقم الطبية داخل الحجر الطبي بمركز ملوي ، علاج 117 مصابًا داخل أقسام الرعاية والعزل.

وأكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على تواصل عمليات التعقيم والتطهير، لمناطق الإصابة والمنشآت الصحية من حميات ومراكز طبية ومستشفيات.