شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقي اتصالاً من الرئيس العراقي للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك اعرب خلاله عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبا بتحقيق التقدم والازدهار. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة، متمنياً للعراق الشقيق تحقيق الامن والاستقرار. كما تناول الاتصال بحث عدد من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم التوافق على تفعيل آليات التعاون بين البلدين وتعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والطبية والامنية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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