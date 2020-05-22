شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 7 وحدات مخالفة بالحي الأول بمدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد (٧) وحدات بالمجاورة الثالثة الحي الأول لمخالفة تغيير النشاط، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال باقي الوحدات السكنية التي تم تحويلها من سكني إلى تجارى.

وأضاف مندور أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع عدة إشغالات وإزالة تعديات بالحي الثاني بالمجاورتين الرابعة والخامسة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أنه تم التحفظ على سيارة تعمل بدون تصريح تسير بالمدينة، وجارٍ استكمال تكثيف الحملات لضبط المخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.