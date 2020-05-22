شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب الصحة بوقف حملات المرأة لحين السيطرة على «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بخصوص شكاوى وردت للنقابة من أطباء من عدة محافظات هي الغربية والدقهلية وقنا، تفيد بإصدار تعليمات ببدء العمل بحملة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وما يمثله ذلك من عودة للتزاحم في أماكن الكشف مما قد يؤدي لزيادة وتيرة انتشار فيروس كورونا.

واوضحت النقابة أن حملات الكشف المبكر عن الأورام أو الأمراض، على الرغم من أهميتها، إلا أن عودتها في هذا التوقيت يمثل خطورة بالغة، حيث عمل هذه الحملات ستؤدي لعودة التزاحم على أماكن الكشف مما قد يؤدي لزيادة انتشار الوباء في الوقت الذي نكافح جميعا من أجل الحد منه، خاصة في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وطالبت النقابة بإصدار تعليمات للجهات المختصة بتأجيل العمل بحملة صحة المرأة وكذلك بأي حملات طبية أخرى لا تتوافر فيها صفة الاستعجال، وذلك الحين السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، أن هناك ضرورة لتوفير مستلزمات الوقاية الصحية في المستشفيات التي تم تحويلها للعزل أو الكشف، كما يجب تنظيمها ليكون هناك مسارات أمنة، مؤكدا أن استئناف الحملات مثل صحة المرأة، وغيرها يمثل خطورة كبيرة لما تسببه هذه الحملات من زحام داخل المستشفيات والمراكز الطبية، ما سيؤدي بالقطع إلى سرعة وتيرة انتشار مرض كورونا.