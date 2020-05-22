شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بتأجيل حملات صحة المرأة لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بخصوص شكاوى وردت للنقابة من أطباء من عدة محافظات "الغربية والدقهلية وقنا"، تفيد بإصدار تعليمات ببدء العمل بحملة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وما يمثله ذلك من عودة للتزاحم في أماكن الكشف مما قد يؤدي لزيادة وتيرة إنتشار فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن حملات الكشف المبكر عن الأورام أو الأمراض، على الرغم من أهميتها، إلا أن عودتها في هذا التوقيت قد يمثل خطورة بالغة، حيث عمل هذه الحملات ستؤدي لعودة التزاحم على أماكن الكشف مما قد يؤدی الزيادة إنتشار الوباء في الوقت الذي نكافح جميعا من أجل الحد منه، خاصة في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وطالبت النقابة، وزارة الصحة، بإصدار تعليمات للجهات المختصة بتأجيل العمل بحملة صحة المرأة وكذلك بأي حملات طبية أخرى لا تتوافر فيها صفة الإستعجال، وذلك الحين السيطرة على إنتشار فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، كان قد ثمن الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، وكل الفرق الطبية لما يقومون به كخط دفاع أول عن كل المصريين، ومواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حماية الفرق الطبية هى ضرورة حتمية لأن حمايتهم هى حماية للمجتمع كله، قائلا: ما نراه من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بينهم، هو أمر لا يحتمل السكوت، ولابد من تحرك فورى من كافة الجهات المعنية لذلك، وأهمها التوسع فى عدد المسحات pcr ، والنظر فى إمكانية تصنيعها محليا .

وطالب خيرى، بتخصيص مستشفى خاص لعزل الأطباء المصابين، مشيرا إلى أن اتحاد المهن الطبية وجه أمس خطابات لمجلس الوزارء، ومجلس النواب، ووزيرة الصحة، كذلك تخفيفاً للضغط على المستشفيات والأطباء يجب عدم التوسع فى الخدمات غير الطارئة أى تأجيل كل ماهو غير طارىء.