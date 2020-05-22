شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 240 ألف طن لجميع الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادر البصل والثوم منذ بداية الصادرات وحتى 20 من الشهر الجارى الى جميع الأسواق العالمية لـ240 ألف طن ، منها البصل 216 ألف طن والثوم 24 الف طن وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة ، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش واعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج " الناشف" للتصدير ، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وأوضح العطار فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إدارة الحجر الزراعى تواصل تكثيف اللجان الفنية فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية التى تمثل الآن عمود الاقتصاد القومى بعد حالة الإنكماش فى القطاع السياحى بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا ، بالإضافة الى انفراج فى عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الاوربية .

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تدخلت لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير ، وتوفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة" والعمل على تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والى مراكز التعبئة والموانى مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.

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وتم إدخال الزراعة فى جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزى والحكومة لمواجهة هذه الأزمة ، موضحة أن طارق عامر محافظ البنك المركزى وافق على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التى طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تم التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعى وذلك باستثناء سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة من قرارات حظر التجوال دعما للتصدير، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والى مراكز التعبئة والموانئ فى حالة تقييد التنقل او فرض حظر التجوال.