شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح الكعك والبسكويت ضمن سلع فارق نقاط الخبز بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشراكات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات كعك العيد ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع التى تصرف للمواطنين على البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم بجانب استمرار صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى بقيمة الدعم المخصص لعدد افراد الاسرة المقيدين على بطاقة التموين، فى ظل قيام شركات المجمعات الاستهلاكية بتنظيم حصول المواطنين على المنتجات وعدم التزاحم اثناء صرف المقررات السلع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.

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وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين حيث يتم طرح كيلو البسكويت نشادر بسعر 50 جنيهًا وبسكويت لوكس 80 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة 60 جنيهًا وطرح الكعك بالملبن 65 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 85 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتى فور سادة 65 جنيها وبيتى فور لوكس 85 جنيها بجانب طرح غريبة سادة 75 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 85 جنيها وبيتى فور عادى 65 وبيتى فور لوكس 85 جنيها .

كما يتم طرح عروض خاصة للعلب المُشكلة "كعك سادة وبسكويت" حيث سيتم طرح علبة 1 كيلو بـ 55 جنيها وطرح علبة 2 كيلو مشكل "كعك سادة وبسكويت وبيتى فور وغريبة" بـ 125 جنيها وعلبة 3 كيلو بـ185 جنيها وعلبة 5 كيلو بـ 310 جنيهات، كما تم طرح علب مميزة مشكل بسعر العلبة واحد كيلو "كعك مكسرات، بسكويت لوكس" بسعر 80 جنيها، وعبلة 2 كيلو مشكل مميزة "كعك مكسرات، بيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 170 جنيها، وعلبة حجم 3 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز " وعلبة 5 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، وبسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 420 جنيها كما يتم منح نسبة خصم لطلبات الجملة حتى 5 أطنان بنسبة 10% وما يزيد عن لىذلك نسبة 15%.