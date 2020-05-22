شكرا لقرائتكم خبر عن هل قراءة "قل هو الله أحد" 3 مرات تعدل ختم القرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الكثير من المسلمين خلال شهر رمضان المبارك على ختم القرآن الكريم، لما له من فضل عظيم، ومنهم من يختمه أكثر من مرة خلال الشهر الكريم، ومع قرب انتهاء شهر رمضان يعتقد البعض ممن لم يختموا القرآن الكريم، أن قراءة سورة "الإخلاص" ثلاث مرات تعدل ختم القرآن الكريم استنادا إلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة وأن قراءاتها تعدل ثلث القرآن الكريم.

وحول هذا الاعتقاد قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى تصريحات سابقة:"البعض يعتقد أنه لو قرأها 3 مرات بهذه الطريقة وكأنه ختم القرآن، ولكن الواقع أن هذا غير صحيح وإلا لم يكن لأحد أن يختم القرآن الكريم".

وتابع عويضة :"على الإنسان إذا ما لم يستطع أن يقرأ القرآن الكريم كاملاً، أن يقرأ أجزاء منه، وإذا لم يستطع يجعل له ورد من بعض السور القصيرة ومنها قل هو الله أحد لما لها من فضل عظيم، ولكن أن يعتقد أنه بقراءته سورة الإخلاص ثلاث مرات ليختم القرآن الكريم فهذا خطأ، هي سورة لها فضل عظيم لكن لا تجزئ عن قراءة القرآن الكريم ".