شكرا لقرائتكم خبر عن فضل جنود مصر.. فيديو جراف الإفتاء: يقدمون أرواحهم ثمنا لنأمن فى بيوتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "فضل جنود مصر"، أصدرت دار الإفتاء المصرية، فيديو جراف يظهر عظمة جنود الجيش المصرى، والاستشهاد بقول رسول الله بأنهم خير أجناد الأرض وأنهم فى رباط إلى يوم القيامة.

وجاء فى الفيديو، التى نشرته الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك: "شهد النبى الكريم بجيش مصر وجندها بالنجاة من الفتن، فقال فى حقهم: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض"، فقال له سيدنا أبو بكر: "ولما ذلك يا رسول الله"، ليرد الرسول عليه الصلاة والسلام: "لأنهم فى رباط إلى يوم القيامة".





وفى نجاة جُند مصر من الفتن، قال رسول الله: "ستكون فتنة أسلم الناس فيها"، أو قال: "لخير الناس فيها – الجند الغربى"، قاصدا أبناء الجيش المصرى.





جند مصر وشرطتها هم الآباء والأبناء والأخوة، حفظ الله بهم البلاد والعباد من شر الخراب، وصان بهم الأعراض والممتلكات ومستقبل الأبناء، أبطال الجيش والشرطة المصرية يرابطون فى سبيل الله ويقدمون أرواحهم وأجسادهم ثمنا لنأمن فى بيوتنا وتستمر حياتنا، فهم صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان ورفع معالم الإسلام.

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واختتم الفيديو بنداء: "أيها القائد والجندى المرابط، حفظ الله وسدد خطاك حتى تظل مصر وطنا قويا آمنا".





وكانت دار الإفتاء، تفاعلت مع حلقة الأمس من مسلسل الاختيار، التى شهدت سقوط شهداء من الجيش فى مربع البرث بسيناء، داعية لهم بالرحمة، ونشرت عبر حسابها على فيسبوك صورة لأبطال وشهداء ملحمة البرث، أتبعتها بدعاء: "اللهم ارحم كل شهيد دافع عن الحق.. اللهم ارحم كل شهيد دافع عن الوطن.. اللهم احفظ مصر وأهلها"، وأن الشهداء ‎أحياء عند ربهم يرزقون.





وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيريين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابى ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.





وفى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جى، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.



