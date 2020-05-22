شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره العراقى للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعرب خلاله عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبا بتحقيق التقدم والازدهار. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة، متمنياً للعراق الشقيق تحقيق الأمن والاستقرار. Advertisements كما تناول الاتصال بحث عدد من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على تفعيل آليات التعاون بين البلدين وتعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والطبية والامنية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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